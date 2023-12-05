الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمير قطر يجدد شكره لمصر والولايات المتحدة على تحقيق الهدنة فى غزة وتنفيذها

الشيخ تميم بن حمد
الشيخ تميم بن حمد

جدد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، شكره لجمهورية مصر العربية على تعاونها لتحقيق الهدنة في غزة.

وقال خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ44 في الدوحة، اليوم، “أجدد الشكر هنا إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية على تعاونهما الوثيق معنا لتحقيق هذه الهدنة وتنفيذها”.

وأكد أمير قطر على بذل جهدنا بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل الأراضي الفلسطينية.

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