قطر: نرفض استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطينى فى غزة

قال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء القطري، إن القمة الخليجية التي أقيمت في الدوحة أكدت على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولًا لوقف إطلاق النار.

وتابع، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ44 في الدوحة، نقلتها فضائية الغد في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستمرة في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة الإنسانية في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مؤكدًا أن "هدفنا الأساسي هو إنهاء الحرب في غزة".

وأضاف أن القمة الخليجية أكدت على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولًا لوقف إطلاق النار، ومن المهم استدامة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي، لافتًا إلى أننا نرفض استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني في غزة.

واختتم رئيس الوزراء القطري أن محادثات الوساطة بخصوص غزة لا تزال مستمرة.