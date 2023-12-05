الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد شهرين من الحرب على غزة.. خلافات حادة بين أعضاء حكومة الاحتلال

الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا عن الخلافات الحادة داخل الحكومة الإسرائيلية بعد أن تصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع وزير يوآف جالانت، حيث ظهر انقسام آخر بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس شعبة ترخيص الأسلحة النارية، حيث قدم الأخير اليوم، استقالته من منصبه، ما دفع بن غفير إلى مهاجمته.

وجاء في التقرير أنه خلال قرابة الشهرين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت مدة كافية لظهور الخلافات بين قيادات الحكومة الإسرائيلية للعلن، وكانت كافية ليتأكد الرأي العام الإسرائيلي أن تفاقم تلك الخلافات سيؤدي إلى المزيد من الانهيار داخل إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن إحدى قيادات حزب الليكود أن الخلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه باتت واضحة منذ بدء العدوان على قطاع غزة، خاصةً وأن نتنياهو قال إن العدوان يهدف إلى السيطرة على قطاع غزة بشكل دائم، ليخرج وزير دفاعه ينفي أن هذا هو هدف إسرائيل وإنما هدفها القضاء على الفصائل الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الشعبة في إسرائيل، أفيشر، قدم استقالته من منصبه على خلفية "تصرفات" وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المواطنين.

وفيما قام الأسبوع الماضي، اعترف أفيشر في جلسة استماع داخل الكنيست، أنه تم تعيين أشخاص بدون شهادات وغير أكفاء لإصدار تراخيص أسلحة للمواطنين.

الحكومة الاسرائيلية إسرائيل يوآف جالانت بينيامين نتنياهو الفصائل الفلسطينية قطاع غزة هيئة البث الإسرائيلية العدوان على قطاع غزة

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