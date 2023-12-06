الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنروا: قطاع غزة يعيش "تسونامى إنسانى خطير"

غزة
غزة

أعلن عدنان أبوحسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن مأساة كارثية يشهدها قطاع غزة صحيًا أثر العدوان الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة موجودون في مدينة رفح

وقال أبوحسنة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن أكثر من مليون شخص من سكان قطاع غزة موجودون في مدينة رفح "التي لا تستوعب أكثر من 250 ألفا"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة أصبحت أجسامهم أقل مناعة بسبب سوء التغذية، وهذا ما زاد من انتشار الأمراض، مشيرًا إلى أن 20% من أطفال قطاع غزة مصابون بالتهابات رئوية، فيما جرى رصد انتشار سريع لالتهاب الكبد الوبائي.

وتابع أن المخطط الآن وما نراه أنه يتم الدفع بمعظم سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الجنوب، ما يعني من منطقة خان يونس إلى منطقة رفح الحدودية مع مصر، لافتًا إلى أن الحديث يجري حاليا عن قرابة مليون و900 ألف نازح في منطقة قطاع غزة، منهم حوالي مليون و200 ألف في 156 مدرسة تابعة للوكالة موزعة في مختلف المناطق.

وأوضح أن الأمطار وغياب مياه الشرب وانهيار منظومة الصرف الصحي والاكتظاظ الشديد "ظروف تهيئ لانتشار مميت للكوليرا"، موضحا أن الأوضاع الحالية هي "تسونامي إنساني خطير" يحدث، سواء في منطقة شمال قطاع غزة أو في جنوبها، مؤكدًا أن فترة التهدئة الإنسانية شهدت إدخالا يوميًا للشاحنات بمعدل 150 أو 200 شاحنة لمنطقة جنوب قطاع غزة وشمالها، موضحا أن جزءًا من هذا المساعدات ننقله فورًا إلى شمال قطاع غزة ومدينة غزة.

أونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل

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