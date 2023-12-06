مدير "غزة الأوروبى": وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفى

أعلن يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، عن وصول أعداد كبيرة من المصابين إلى المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي، بحسب ما نقلته فضائية "القاهر الإخبارية".

وفي وقت سابق صرح مدير مستشفى غزة الأوروبي، بأن المشهد الكارثي في المستشفى لا يمكن وصفه في ظل عدم تمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمات الطبية لكل الجرحى الذين ما زالوا يصلون إليه.

وأشار في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أن هناك 900 جريح يتواجدون في المستشفى الذي جرى توسعته من 250 سريرًا إلى 450 لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصابين، ما يعني أن القدرة الاستيعابية باتت فوق طاقة المستشفى، مطالبًا بسرعة تعزيز الطاقم الطبي.