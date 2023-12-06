الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وزيرا خارجية أمريكا والصين يبحثان جهود حل أزمة الشرق الأوسط

بلينكن
بلينكن

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، بأن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره الصيني وانج يي، سيبحثان جهود حل أزمة الشرق الأوسط.

أمريكا ترغب في زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة

وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأنَّ الولايات المتحدة ترغب في زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وتابعت الخارجية الأمريكية أنه يحق لإسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية في غزة مع مراقبة منها، منوهة بأنه من غير المقبول عدم إخطار المدنيين بأي ضربات عسكرية قبل القيام بها، مؤكدة: "لا نريد أن نرى نزوحًا من جنوب قطاع غزة مثلما حدث في الشمال".

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