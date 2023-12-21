الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"نظم أسرتك".. انخفاض عدد المواليد خلال 11 شهرا في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

ناقش اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مع الدكتورة رانيا محمد الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا، عددًا من الملفات الهامة التي تخص قطاع تنظيم الأسرة بالمحافظة.

ومن جهته، قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللقاء تضمن مناقشة مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة، وحجم إنجازات برنامج تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، وما تم إضافته من عيادات متنقلة للإدارات الصحية، وذلك لتلبية الاحتياجات غير الملباة والأماكن المحرومة، كما تم عرض بيان بالحملات والقوافل من بداية العام وحتى تاريخه، وكذا عرض بيان بعدد المواليد، مشيرا إلى أن عدد المواليد بلغ 9 آلاف و305 مواليد في شهر يناير الماضي، وانخفضت إلى 6 آلاف و593 مولودا في شهر نوفمبر.

قنا مستعدة لحملة “طرق الأبواب” 

وأضاف عبد الباقي، أن المحافظة أنهت استعداداتها لحملة “طرق الأبواب” بزيارات الرائدات الريفيات للمنازل بهدف تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المنتفعات مجانا، بجانب دورها في رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة عموما، وكذلك توعية المنتفعات باختيار الوسيلة المناسبة، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية للسيدات، وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات تثقيفية داخل وخارج الوحدات لتقديم خدمات التوعية الصحية والنفسية.

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