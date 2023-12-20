الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلاف على منزل.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو تهديد سيدة بقنا

حملة
حملة

كشفت مصادر أمنية أنه تم تحديد هوية ومكان المتهم بتهديد سيدات خلال مقطع فيديو متداول على التواصل، حيث صوب عليهم بندقية آلية وأخرج منها طلقة نارية لإرهابهن.

تبين من التحريات، أن المتهم من إحدى قرى مركز دشنا بمحافظة قنا ويدعى " ا.ع" وبحوزته بندقية آلية وأن هناك خلافًا بينه وبين السيدة التى ظهرت فى الفيديو بسبب الخلاف على منزل وطالبته بإخلاء المنزل ومغادرته، إلا أنه رفض وأطلق عيارًا ناريًا من السلاح الآلى الذى بحوزته لإرهاب السيدات، إلا أنهن لم يغادرن المكان وطالبنه بالرحيل، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة بعد أن نجحت فى تحديد هويته.

كان عدد من رواد مواقع التواصل نشروا فيديو يتضمن قيام شخص بلهجة صعيدية ويرتدي جلبابًا صعيديًا ويمسك في يده بندقية آلية وهو يهدد ٣ سيدات بإطلاق النيران عليهن، وقام بشد أجزاء السلاح الآلي، إلا أنهن رفضن الرحيل وواجهنه، بينما هو يواصل التهديد.

امن قنا اللواء مدير أمن قنا محافظ قنا أخبار محافظة قنا قنا

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