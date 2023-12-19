رحلة بحث عن مالك الـ50 ألف جنيه.. عامل باليومية:" بدور عليه من أسبوع"

رغم كونه عامل باليومية، إلا أنه ضرب نموذجًا للشهامة والأمانة، فقد خاض رحلة البحث عن صاحب مبلغ مالي كبير عثر عليه داخل كيس بلاستيك منذ حوالي 7 أيام، بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

فريد على أحمد، 36 عامًا، مقيم بقرية الشيخ على بمركز نجع حمادي، عثر على مبلغ مالى يبلغ 50 ألف جنيه، داخل كيس بلاستيك قبل أسبوع، بالقرب من المستشفى العام.

"فريد" قال لـ"الدستور": "كنت ماشي بالقرب من مستشفى نجع حمادي ولقيت كيس بلاستيك في الأرض، وأنا عادتي في أي كيس بلاقيه مربوط لازم أشوف إيه فيه وبعد ما فتحت الكيس لقيت الفلوس فخدت الكيس وروحت البيت".

وتابع أنه بعد عثوره على الكيس وبداخله المبلغ المالي، وبمجرد العودة للمنزل اكتشف أنه يحوي 50 ألف جنيه، "الشيطان راودني بهاجس ان الفلوس دي ربنا بعتهالي لكن ربنا قدرني أقاومه وقررت البحث على مالكها".

وأضاف الشاب الأمين، أنه قرر البحث عن صاحب المال، لافتًا أنه يحتفظ بدلالات الكيس والمال، ليسلمه لصاحبها، موضحًا أنه لا يزال يبحث عن صاحب المال حتي الأن، قائلًا:"أنا راجل من عيلة بسيطة، وانا على باب الله وعايش بستر ربنا ومش عاوز حاجة غير الستر من عند الله ومحبة الناس وسأظل أبحث عن صاحب المال حتي أقوم بتسليمه إليه".