الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح ساحة انتظار بقنا لمنع التكدس وتحقيق السيولة المرورية

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا افتتاح ساحة انتظار السيارات (الملاكي، الأجرة،ربع نقل) بشارع كوبرى دندرة (بسمة الشمال سابقا) بمدينة قنا، بهدف تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس بشارع كوبرى دندرة والتيسير على المواطنين ساكني ذات الشارع والوافدين المتعاملين مع المستشفيات الحكومية والخاصة بذات الشارع ومن ثم منع الاختناقات المرورية والحوادث، مشيرًا إلى أن  ساحة الانتظار مزودة بأفراد أمن وإضاءة وكاميرات مراقبة فضلا عن أنه مسموح بعمل اشتراكات شهرية للمواطنين والمبيت.

وأضاف عبد الباقى أن كارتة الانتظار للسيارات (الملاكي – الأجرة- ربع نقل) 5 جنيهات للساعة، بينما بلغ كارته انتظار نهارى من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً 50 جنيهًا ومبيت ليلة واحدة 25 جنيهًا، أما بالنسبة للاشتراكات الشهرية للمبيت 450 جنيهًا على أن يكون المبيت من الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا وقيمة الاشتراك الشهرى طوال اليوم 800 جنيه.

في سياق آخر، استأنف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد استقبالهم المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسمية حسن مدير ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

واستقبل محافظ قنا 95 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

من جانبه، وجه محافظ قنا المسؤولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

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