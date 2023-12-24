الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التموين يدشن مرحلة جديدة لإنشاء مخزن استراتيجى للمنتجات الغذائية بالفيوم الثلاثاء

وزير التموين
وزير التموين

يدشن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،  بعد غد الثلاثاء مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، حيث سيتم وضع حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة الفيوم في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.  

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ويأتي اختيار  المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/ سلة سلعية بكل محافظة ووفقًا للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضًا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي.

وكان قد قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن أمازون لم تكن أمازون إلا بالمخازن واللوجستيات، فمن سنتين فقط لم يكن لديها منتجاتها، وبالتالي لا بد أن نأخذ بالأسباب ولا يمكن أن نخزن من مصنع ثم نخرج من المصنع ونخزن في مكان آخر لأن تكلفة النقل مع تزايد أسعار الطاقة وقطع الغيار تزيد من سعر السلعة، وكل 3 أشهر مقاولين النقل يأتون لنا كى نغلى فئة النقل وأصبح النقل يمثل 15% إلى 20% من سعر السلعة.

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وأضاف وزير التموين، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن من يريد أن يكسب يقلل مراحل التداول لأن المخزن تأتى له الأوامر ويقوم بعمل تحضير ثم ينقل على القبال أو جمعيتى أو منافذنا، والمناطق اللوجيستية سواء الحدودية أو في الموانئ هناك تنسيق بها.

وتابع وزير التموين: "تم اعتماد الخطة الاستراتيجية ولدينا 14 منطقة لوجيتسية والمنطقة مساحتها 100 فدان و80 فدانا و50 فدانا وأقل منطقة 23 فدانا، ووبها تعدد أغراض سواء للتجارة أو المخازن أو لإعادة التغليف وعمل الطلب وتكون متعددة الأغراض في 14 مشروعا بـ10 محافظات، وفي 14 منطقة فوق 60 ألف وظيفة مباشرة وفوق 160 ألف وظيفة غير مباشرة وهي وظائف جيدة للغاية ومستدامة".

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أكبر مشروع قومى لإنشاء مخازن استراتيجية وضع حجر أساس لمخزن استراتيجي محافظة الفيوم مخزون استراتيجي

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