الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عشماوى: الدولة تستورد من أجل مواجهة زيادة الاستهلاك فى السكر

السكر
السكر

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية السلعية، إن تداول أخبار أن سعر السكر قد يزيد إلي 70 جنيهًا في رمضان، ليس له أساس من الصحة.

وأشار مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع على فضائية صدى البلد، أن الدولة تدخلت لطرح السكر بأسعار مخفضة بنسبة 25%.

وأضاف عشماوي أن الدولة تستورد السكر من أجل سد العجز لمواجهة زيادة الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مبادرة التموين لم تصل لكافة المحافظات ونسعى لإيصالها لكل القري والمدن.

كان قد أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا حمل رقم 27 لسنة 2023، بشأن قواعد تداول السكر بالبورصة المصرية للسلع، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بشأن التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار.

وصدر التوجيه الوزاري رقم 27 في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحد من ارتفاع الأسعار وطرح السلع الأساسية للمستهلك بسعر مناسب، ونظرًا للأهمية الاستراتيجية للسكر كسلعة استراتيجية هامة، وتفاوت أسعاره في الأسواق، تـم طـرحـه مـن خـلال البورصة المصرية للبيع للمستهلك بسعر لا يتجاوز 27 جنيهًا للكيلو.

رئيس البورصة المصرية السلعية الدكتور إبراهيم عشماوى على مسئوليتي الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين صدى البلد فضائية صدى البلد

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