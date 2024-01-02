رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية والخدمات التي تقدمها

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات للمواطنين تسهيلًا عليهم وتوفير للجهد المبذول في الذهاب إلى المصالح الحكومية لقضاء خدماتهم، وجاء تدشين بوابة مصر الرقمية في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة خدماتها، والتي تعرضها الدستور في التقرير التالي.

رابط التسجيل في بوابة مصر الرقمية

للتسجيل في بوابة مصر الرقمية، اتبع الخطوات التالية انتقل إلى موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط على الرابط التالي https://digital.gov.eg/

انقر على أيقونة "إنشاء حساب جديد"، أدخل البيانات المطلوبة، وهي: «الاسم- الرقم القومي - تاريخ الميلاد- رقم الهاتف المحمول- البريد الإلكتروني»

ثم أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رقم هاتفك المحمول، أدخل كلمة المرور الخاصة بك، أعد إدخال كلمة المرور الخاصة بك، انقر على زر "إنشاء حساب".

ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق الخاص بك، أدخل هذا الرمز في حقل "رمز التحقق"، ثم، أدخل كلمة المرور الخاصة بك وأعد إدخالها، أخيرًا، انقر على زر "إنشاء حساب".

بعد إنشاء حسابك، ستتمكن من تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية باستخدام رقم هاتفك المحمول وكلمة المرور الخاصة بك.

خدمات بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية، التي يستطيع المواطنين الاستفادة منها الكترونيًا ، حيث يوفر لك التسجيل في بوابة مصر الرقمية العديد، إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتوفير الوقت والجهد، إمكانية الحصول على الخدمات الحكومية في أي وقت ومن أي مكان دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية للموظفين، إمكانية تتبع حالة الطلبات التي تقدمها للجهات الحكومية، وهي كالتالي:

الخدمات التموينية – تسجيل المواليد - استعلام عن بطاقة التموين في مصر الرقمية - إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين ».