خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

بدأ تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 والتي تمكن الطلاب من دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك منذ بداية يناير الجاري وتستمر حتى فبراير المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل استمارة 3 ثانوي 2024.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

بدأ تسجيل استمارة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الأحد 14 يناير 2024، ويستمر حتى 22 فبراير 2024،ولكي يتمكن الطلاب من تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، عليه الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

اختيار أيقونة تسجيل الدخول، ادخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office 365، الضغط على تسجيل الدخول، كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني، تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية، سجل البيانات المطلوبة، ارفع المستندات المطلوبة، تأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة.

الضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

ما هي متطلبات استمارة الثانوية العامة؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متطلبات استمارة الصف الثالث الثانوي المستندات المطلوبة للتسجيل وهي