الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024

الصف الثالث الثانوي
الصف الثالث الثانوي

بدأ تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 والتي تمكن الطلاب من دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 وذلك منذ بداية يناير الجاري وتستمر حتى فبراير المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تسجيل استمارة 3 ثانوي  2024. 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة

بدأ تسجيل استمارة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم الأحد 14 يناير 2024، ويستمر حتى 22 فبراير 2024،ولكي يتمكن الطلاب من تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، عليه الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم مركز المعلومات أو الضغط على الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

اختيار أيقونة تسجيل الدخول، ادخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office 365، الضغط على تسجيل الدخول، كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني، تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية، سجل البيانات المطلوبة، ارفع المستندات المطلوبة، تأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة.

الضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

بالخطوات.. تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 ورسومها

رابط موقع تسجيل استمارة الثانوية العامة وموعد تسلميها للمدارس 2024

ما هي متطلبات استمارة الثانوية العامة؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متطلبات استمارة الصف الثالث الثانوي المستندات المطلوبة للتسجيل وهي 

  • صورة من شهادة ميلاد الطالب.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  • صورة من شهادة النجاح في الصف الثاني الثانوي.
  • صورة من شهادة الميلاد لوالد الطالب.
  • صورة من بطاقة الرقم القومي لوالد الطالب.
  • تبلغ رسوم تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي  2024 210 جنيهات للطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للسنتين الأولى والثانية أو للمرتين الأولى والثانية.
  • وتم تقسيم رسوم تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي وفق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتي تسدد إلكترونيا عند تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 للتقدم للامتحانات 200 جنيه لشراء خامات ومستلزمات الامتحانات و10 جنيهات رسم إضافى، بينما يسدد الطلاب المتقدمين للامتحانات للعامين الثالث والرابع 410 جنيه.
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الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

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آخر موعد تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة

استمارة الصف الثالث الثانوي تسجيل استمارة 3 ثانوي تسجيل استمارة الثانوية العامة البريد الالكتروني الموحد office 365 مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم

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