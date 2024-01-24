الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم القاهرة" تعلن موعد نتيجة صفوف النقل بالفصل الدراسي الأول

جريدة الدستور

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية وتشمل الرابع والخامس والسادس والإعدادية الأول والثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مساء غد الخميس على الموقع الرسمي للمديرية، عبر الرابط التالي:

https://www.cairomoe.net/

وستكون النتائج متاحة لجميع التلاميذ بالمدارس بداية من يوم السبت الموافق 27-1-2024،  للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس )، للمرحلة الإعدادية للصفوف (الأول والثانى).

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد انتهاء الامتحانات

وكانت مديرية التربية والتعليم أعلنت ضوابط وتعليمات تصحيح امتحانات للشهادة الإعدادية:

- ممنوع استخدام التليفون المحمول ودخول المأكولات والمشروبات داخل اللجان.

_ عدم التواصل مع أولياء الأمور أو الادلاء بأى فنيات أو معلومات تخص عملية التقدير.

_ عدم انصراف أعضاء اللجنة إلا بعد الإنتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة. 

_ الاجتماع مع رؤساء الحجرات لإعطاء التعليمات الخاصة بعملية التقدير. 

_ إعطاء إحصاء تقريبى بنسبة النجاح للعينات العشوائية ( عدد 2 مظروف) فى بداية التقدير. _ضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير. 

_ المتابعة المستمرة لأداء اللمصححين لمعرفة وتحديد سير عملية التقدير فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تقديره. 

_ الإطلاع على نموذج الإجابة جيدا مع الإلتزام الكامل بتوزيع الدرجات كما وردت فى نموذج الإجابة.

txt

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

_ التقدير بالقلم الاحمر والمراجعة بالقلم الأزرق ويوضع الخط الأحمر تحت الخطأ فقط وتدون الدرجة المخصصة لكل سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية سؤال فى الفراغ الموجود فى نهاية السؤال داخل الكراسة، مع التوقيع الواضح بالاسم ويتم تفقيط الدرجة باللغة العربية. 

_ التحقيق من سلامة توزيع أجزاء الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع آجزاء إجابة الطالب عن السؤال. 

_ بالنسبة للأسئلة المقالية إذا وجد إجابات مكررة أو مكتوبة بالقلم الرصاص فيجب تقديرها على أن يعطى الطالب الدرجة الأعلى ويشطب على الإجابة المكررة ويكتب أمامها كلمة مكرر. 

_ فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس صفر فكلمة صفر تعنى أن الإجابة خطأ.

نتيجة الفصل الدراسي الأول صفوف النقل عام الدراسي الحالي 2023 2024 محافظة القاهرة جميع التلاميذ تصحيح امتحانات للشهادة الإعدادية

مواد متعلقة

نص إجابات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2024 الجيزة

"اليونسكو" تُعلن عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة

طلاب "إعدادية القاهرة": امتحان اللغة الإنجليزية كان خير ختام

خطوات التسجيل الإلكتروني لاستمارة دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 (تفاصيل)

تداول صور امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الإعدادية بالقاهرة

ختام الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية اليوم

بدء امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية بالقاهرة

بدء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟