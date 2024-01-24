الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نص إجابات امتحان الدراسات للصف الثالث الإعدادي 2024 الجيزة

طلاب
طلاب

إجابات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات بالصف الثالث الاعدادي، فور انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة الجيزة، من اختبار مادة الدراسات الاجتماعية، منذ قليل، فى ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

إجابات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2024

ويقدم "الدستور" خدمة للطلبة والطالبات، بنشر إجابات امتحان الدراسات الاجتماعية، للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الجيزة.

ويمكن للطلبة والطالبات الراغبين فى التعرف على إجابات امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2024 الجيزة، وحتى يتمكن الطلاب من مراجعة الإجابات التي أدوها في الامتحان، متابعة السطور التالية بالإضافة إلى الصور المرفقة  : 

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد انتهاء الامتحانات

السؤال الأول: 

أ - اكتب مدلول الأرقام الموجودة على الخريطة:

١ - جبال

٢ - سهول 

٣ - مدار

٤ - محيط

حل امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي 2024

ب - أكتب ما تشير إليه العبارات التالية:

١ - يقصد به موقع المكان سواء كان قارة أو دولة أو غيرها بالنسبة للاماكن المناسبة.

٢ - الدول التي تتكون من جزيرة أو أكثر قد تكون جزء من جزيرة 

٣ - منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائصها المناخية من حيث الحرارة والرياح والمطر.

٤ - دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان المنطقة وفقا لفئات عمرية محددة.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

ج - إلى أي مستويات الدخل تنتمي كل من:

١ - دول الخليج العربي.

٢ - دولة كرواتيا 

٣ - دولة باكستان

٤ - دولة المكسيك.

وتبدأ كنترولات التصحيح، فى تقدير درجات اختبارات الصف الثالث الابتدائي فور الانتهاء من كل من خلال كنترول التصحيح المركزي داخل كل ادارة تعليمية، تحت اشراف موجهين المواد الأساسية، على ان تظهر النتيجة الأسبوع المقبل. 

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