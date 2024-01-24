الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالجيزة

طلاب
طلاب

بدأ امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، في جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، في ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 2024.

وكان أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

وشدد محافظ الجيزة على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

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وكان محافظ الجيزة، قد تفقد انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في أول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها، على عدد من مدارس المحافظة، حيث يؤدي 200 ألف و85 طالبًا الامتحانات ذلك العام داخل 698 لجنة امتحانية. 

زائرة صحية بكل لجنة

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على انتظام العمل باللجان والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء وانتهاء الامتحانات، وتوافر كل التسهيلات إلى جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية، للتعامل مع أي حالات طارئة للطلاب. 

وشدد "راشد" خلال جولته التفقدية باللجان، على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

وتفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، يرافقه المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية ونادر يوسف الصديق مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفى 57357 والتي تضم عدد 5 طلاب بإدارات" العمرانية،الهرم، أطفيح، بولاق الدكرور" التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفي. كذلك تم متابعة محافظات اسكندريه والدقهلية والفيوم والقليوبية وكفر الشيخ والإسماعيلية وأبلغ سيادته تحيات معالي الوزير لابنائة الطلاب متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

ونقل "سلومة" رسالة حب وتقدير من وزير التربية والتعليم إلى الطلاب المرضى الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفي حيث تواصل سيادته هاتفيا مع الطلاب متمنيا لهم التوفيق والنجاح  والشفاء العاجل.

والتقى مدير تعليم الجيزة بالطلاب وأطمأن على أدائهم امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية بسهولة ويسر، وأن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي ولم ترد أي شكاوي.

وأصدر تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادىء للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق.

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