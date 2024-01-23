"التعليم": بدء تسليم استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 11 فبراير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء المدارس استلام استمارات تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات العام الدراسي الجاري 2023/ 2024، الأحد 11 فبراير المقبل، على أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق 29 فبراير المقبل.

من جهتها، أعلنت المدارس الثانوية عن استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، من خلال الطالب نفسه أو ولى الأمر الأب أو الأم وبالرقم القومى، مضيفة أنه سيتم البدء فى استلام الاستمارات من الطلاب بداية فبراير المقبل، على أن يستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة، وتشمل استمارة التقدم للامتحانات، وإيصال سداد رسوم الامتحان والرسوم الدراسية، وإيصال التأمين على التابلت.

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، عبر موقعها الإلكتروني وبوابة مركز المعلومات.

ووفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، يستمر باب التسجيل الإلكتروني متاحًا أمام الطلبة والطالبات، لعمل الاستمارة الإلكترونية حتى يوم 22 فبراير المقبل، أمام جميع الطلبة والطالبات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/ 2024

وللراغبين فى تسجيل الاستمارة الإلكترونية، يمكن للطلبة والطالبات الدخول عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/ 2024، الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال الرابط التالي.

https://moe-register.emis.gov.eg/

مصاريف استمارة الثانوية العامة 2024

وجاءت قيمة رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الدراسي الحالي 2024، 210 جنيهات، وجاءت مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 /2024

وللراغبين في تسجيل استمارة الثانوية العامة، أولًا يمكن للطالب الدخول من خلال الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

اختيار أيقونة تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365»، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

طباعة استمارة الثانوية العامة pdf



ويقدم "الدستور" خطوات طباعة الاستمارة، لاستخدامها في تسليم الأوراق للمدرسة التابع لها الطالب، ويجب اتباع الخطوات التالية:

أولًا: كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني، ستظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدونة بها بياناته الأساسي، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

ثانيًا: رفع المستندات المطلوبة، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والأوراق المرفوعة.

ثالثًا: الضغط على حفظ بصيغة pdf لطباعتها وتقديمها في المدرسة مع المستندات المطلوبة.

طلبات استمارة الثانوية العامة 2024

وعن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة لعام 2024، جاءت كالتالي: تصوير نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي الأمر، وشهادة ميلاد أصلية مع نسخة منه، إيصال سداد رسوم الامتحان والمصروفات من مكتب البريد، بالإضافة إلى دمغة بقيمة عشرة جنيهات، وصورتين من الإيصال.

ورسوم تأمين التابلت ودمغة بقيمة عشرة جنيهات، كما يجب طباعة 4 صور شخصية بحجم 4×6 ووضع الاسم عليها.

ويجب على الطالب المتبقي لإعادة الامتحان دفع حوالة بريدية بقيمة 20 جنيهًا إلى حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة.

وفي الختام، يجب وضع كل هذه الوثائق في ملف وإحضارها إلى المدرسة.

