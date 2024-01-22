خبير تربوي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة لقضاء إجازة منتصف العام

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة خلال إجازة منتصف العام، وقال فى تصريحات خاصة لموقع الدستور: أيام قليلة وتبدأ إجازة منتصف العام بشكل رسمي لجميع الصفوف الدراسية، وتعتبر تلك الإجازة ذات طبيعة خاصة لطلاب الثانوية العامة لعدة أسباب منها أن القليل منهم هم من ينتظمون في الحضور للمدرسة، بل إن إجازتهم تبدأ مع بدء امتحانات النقل في مدارسهم.

وأضاف أن إجازة منتصف العام لطلاب جميع الصفوف تأتي بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبالتالي انتهاء دراسة الطالب لجميع المقررات في ذلك الفصل واستعداده لدراسة مقررات جديدة في الفصل الدراسي الثاتي، بينما لا توجد امتحانات تيرم لطلاب الصف الثالث الثانوي لاستمرار دراستهم للمقررات الدراسية طوال العام.

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وأضاف: في كل الأحوال لا بد أن يراعي طالب الثانوية العامة بعض الأمور منها:

1_ (حدد ما قمت بإنجازه)؛ على الطالب أن يراجع ما قام بإنجازه خلال فترة الفصل الدراسي الأول وأن يحدد بالضبط ما هى المواد الدراسية التى أنجز فيها وتلك التى لديه تقصير بها

2_ (اعط أولوية لاستذكار المواد التى لديك قصور في استذكارها) لا تبدأ الفصل الدراسي الثاني إلا وقمت باستذكار الدروس التى أجلتها طوال الفصل الأول وتخيل نفسك ستدخل امتحانات نهاية الفصل الدراسي بعد الإجازة في كل المقررات (نصف المقررات)

3_ (لا تعتقد أن الأجازة هى فترة راحة سلبية) وبالتالي تقوم بالابتعاد تماما عن الاستذكار، لأنك قد تكون ضيعت أياما طويلة وانت تلعب، وبالتالى تكون وزعتها على أيام الفصل الدراسي الأول ومن ثم لا تحتاج إلى الراحة الطويلة.

4_ (حدد كيفية استغلاك الأجازة) وهذا يتوقف على أمرين هما، مقدار الجهد الذي بذلته طول الفصل الدراسي، فإذا بذلت جهدا كبيرا كما ينعكس في تحصيلك الجيد في أغلب المقررات يمكنك السفر والراحة لمدة يومين أو ثلاثة، وإذا لم تكن بذلت الجهد الكافي فيمكن أن تكون راحتك في شكل الخروج دون سفر في يوم أو يومين، الأمر الثاني هو إحساسك بالتعب (ويعنى عدم قدرتك على الاستذكار أو التحصيل والملل ) هنا لا بد لك من أن تفصل دون زيادة أو إفراط

5_(لا ترهق نفسك بالذهاب إلى السناتر خلال فترة الأجازة) كثيرا ما يعطى المعلمون الطلاب إجازة خلال منتصف العام، أما إذا لم يعطك المعلم إجازة وكانت الدروس التى سيعطيها سهلة أو سيعيد شرح دروس معينة أو لديك فهم جيد لها فلا تذهب إلى تلك الحصص سواء في الأجازة أو غيرها

6_ (حدد موعدا لانتهائك من استذكار كل المقررات في الفصل الدراسي الثاني): لا بد أن تضع فى اعتبارك الانتهاء من استذكار جميع المقررات الدراسية خلال فترة معينة من التيرم الثانى لا تتجاوز منتصف مارس (وقد تزيد تلك الفترة أو تقل حسب ظروفك أو قدراتك).

7_ (تجنب استذكار المقررات الدراسية لمرة واحدة فقط): تحقيق الإتقان في الاستذكار يتطلب من الطلب قيامه باستذكار المقررات المختلفة ومراجعتها أكثر من مرة.

8_ (اعط أولوية دائما لاستذكار الدروس الصعبة )، وهذا لا يعنى التركيز عليها فقط طوال الوقت، بل عليك استذكار الدروس الجديدة وخاصة السهلة أولا ثم التركيز بعدها على الدروس الأصعب سواء الجديدة أو التى سبق لها استذكارها وتجد فيها صعوبات.

9_ (قيم علاقاتك مع زملائك في الفصل الدراسي الأول) وابتعد فورا عن الطلاب الكسالى، أو الذين يضيعون وقتك فيما ليس متصلا بالدراسة، أو يحبطونك وتقرب دائما من الطلاب النشيطين أو المجتهدين أو المتفوقين.

10_ (استعن بزملائك في شرح ما يصعب عليك فهمه) سواء كانوا من الطلاب المتفوقين خلال العام الحالي أو الأعوام الماضية.

11_(تمسك بالأمل دائما) وأنك قطعت نصف المشوار، وانك اقتربت من تحقيق حلمك وأن الفترة القادمة كافية لتحقيق تفوقك.

12_(تدرج في ساعات استذكارك خلال الفترة القادمة) واعلم أن قضاء ساعات طويلة في الاستذكار غالبا ما يكون مع بدء المراجعة والتقليل من الذهاب إلى الدروس

13_(اعرف أن حل التدريبات والامتحانات هي التى يمكن أن تحدد جوانب القوة والضعف في تحصيلك)، فليس الهدف من حل الامتحانات هو حصولك على درجة بقدر ما يكون هدفك هو تحديد الاسئلة التى لم تستطع الإجابة عليها وبالتالي مراجعة الدروس المتصلة بها.