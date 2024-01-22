الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة تساعد على الشبع وتسهل عمل الجهاز الهضمي

اطعمة
اطعمة

يتسائل عدد كبير من الفتيات والسيدات عن أفضل الأطعمة التي تمنحهن الشعور بالشبع لفترات طويلة أثناء اتباعهن حمية غذائية تساعدهن على فقدان الوزن.

ونسلط الضوء على أبرز الأطعمة التي تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة إلى جانب ذلك لا تسبب أي مشاكل في الجهاز الهضمي. 

خيار:

يحتوي الخيار على كيرسيتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الفلافونويدية التي تساعد على تقليل الشعور بالشبع لفترات طويلة، إلى جانب ذلك يساعد تناول الخيار بكميات كبيرة على الشعور بالشبع إلى جانب ذلك له أهمية كبيرة لمن يتبع حمية غذائية، لأنه لا يتسبب في زيادة الوزن حتى مع تناول كميات منه على مدار اليوم لذا يجب إدراجه ضمن النظام الغذائي.

نبات الهليون:

الهليون هو طعام ممتاز مضاد للانتفاخ، حيث يحتوي نصف كوب منه على حوالي 63 جرامًا من الماء الذي يمكن أن يرطبك ويساعدك على التبول ويطرد كل الماء الزائد، وبالتالي المساهمة بشكل كبير في عدم زيادة الوزن مع الشعور بالشبع لفترات طويلة، كما أنه يحتوي على البريبايوتكس، مما يساعد على دعم نمو البكتيريا "الجيدة"، ويساعد ذلك في الحفاظ على توازن صحي في جهازك الهضمي.

الموز:

تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 9% من الكمية اليومية الموصى بها من البوتاسيوم، والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تمنع احتباس الماء عن طريق تنظيم مستويات الصوديوم في الجسم وبالتالي يساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، إلي جانب ذلك له دور كبير في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وتلطيف المعدة، ويحتوي الموز أيضًا على بعض الألياف، والتي يمكن أن تخفف أو تمنع الإمساك. 

بابايا:

يساعد البابين (الإنزيم الموجود في البابايا) على تكسير البروتينات في الجهاز الهضمي لديك، مما يجعل عملية الهضم أسهل، كما يساعدك في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

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