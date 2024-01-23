آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وتكلفة تحريرها

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة، ارتفعت معدلات البحث على محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع فتح وزارة التربية والتعليم باب التسجيل الإلكتروني للاستمارات الالكترونية، استعدادا لدخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

يوم ١١ فبراير، موعد آخر يوم للتقديم في الاستمارات الإلكترونية لدخول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

يوم الخميس الموافق 29 فبراير القادم، موعد بدء تسليم طلاب الثانوية العامة استمارات التقدم لامتحانات 2024 للمدارس التابعين لها.

خطوات استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، تتم من خلال الطالب نفسه أو ولى الأمر الأب أو الأم وبالرقم القومى.

ويستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024، وتشمل استمارة التقدم للامتحانات، وإيصال سداد رسوم الامتحان والرسوم الدراسية، وإيصال التأمين على التابلت.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

ويقدم “الدستور” خدمة للطلبة والطالبات الراغبين فى تسجيل الاستمارة الالكترونية، حيث يمكن للطلبة والطالبات، الدخول عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024، الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم.

وللراغبين في تسجيل استمارة الثانوية العامة، أولا يمكن للطالب الدخول من خلال الرابط التالي: من هنا.

اختيار أيقونة تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365»، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

مصاريف استمارة الثانوية العامة 2024

وعن رسوم الحصول على استمارة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2024، 210 جنيهات، وجاءت مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات+ 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.