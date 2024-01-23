تنبيه مهم من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن الاستمارة الإلكترونية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلاب الثانوية العامة على التأكد من سرد جميع المواد الخاصة بالطلاب فى الاستمارة الإلكترونية.

وعممت وزارة التربية والتعليم تنبيه هام وعاجل على المدارس الثانوية بسرعة التسجيل في الاستمارة هذه الأيام قبل غلق الباب والذي يستمر حتى يوم 22 فبراير المقبل، مناشدة الطلاب بأن من لديه مشكلة عليه التوجه للمدرسة والعمل على حلها مع مسئولى الثانوية العامة فى المدرسة.

اقرا ايضًا

وتوجه الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح جميع المواد التي سيتم الامتحان فيها بـ الاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

وشددت الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

وعن الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة لعام، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عنها وهى كالتالى: تصوير نسخة من بطاقة الهوية الشخصية للطالب وولي الأمر، وشهادة ميلاد أصلية مع نسخة منه، إيصال سداد رسوم الامتحان والمصروفات من مكتب البريد، بالإضافة إلى دمغة بقيمة عشرة جنيهات، وصورتان من الإيصال.

ورسوم تأمين التابلت ودمغة بقيمة عشرة جنيهات، يجب طباعة 4 صور شخصية بحجم 4×6 ووضع الاسم عليها،

ويجب على الطالب المتبقي لإعادة الامتحان دفع حوالة بريدية بقيمة 20 جنيه إلى حساب الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة.

وفي الختام، يجب وضع كل هذه الوثائق في ملف احضارها إلى المدرسة.