ختام الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية اليوم

تختتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اختبارات الفصل الدراسي الأول، اليوم الأربعاء، لطلاب صفوف النقل، والشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي

وتبدأ إجازة نصف العام وفقًا للخريطة الزمنية المقررة للعام الدراسي الحالي 2023-2024، بداية من يوم السبت الموافق 27 يناير، وتستمر لمدة أسبوعين حتى 9 فبراير المقبل.

يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسى الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

بدء العام الدراسي الحالي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالمدارس، حيث تبدأ الدراسة في العام الدراسي 2023-2024 بالمدارس في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، كما تنتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات، كذلك المدارس الخاصة والخاصة لغات.

العام الدراسي الجديد 2023-2024

ووفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، بدأ العام الدراسي الجديد في مصر 2024/2023 في تاريخ 30 سبتمبر عام 2023، وينتهي العام الدراسي في مصر في الشهر الثامن من عام 2024.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

ويبدأ فيما بعدها الفصل الثاني للعام الدراسي، اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجري امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2024

تنتهي إجازة نصف العام الدراسي الخميس 8 فبراير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى مايو 2024، ثم تبدأ امتحانات صفوف النقل من نهاية مايو، ويكون موعد امتحانات الثانوية العامة من 15 يونيو 2024.