ارتياح بين طلاب «إعدادية القليوبية» من مستوى أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية

اختتم طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 حيث أدي 113262 طالب وطالبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، داخل 440 لجنة إمتحانية وفق جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية.

وعبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، عن ارتياحهم بمستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، كما أنه تضمن نقاط بسيطة التي تميز الطالب المتميز عن غيره، إلا أنه في مجمله كان امتحانا جيدا.

وبدورها أعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتظام امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، مؤكدة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المقررات الدراسية التي تلقاها الطلاب على مدار الفصل الدراسي الأول.

فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مادة الدراسات الاجتماعية بعد بدء الطلاب أداء الامتحان اليوم، فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وفتح تحقيق عاجل بها.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024، الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 24 يناير الجارى، حيث يؤدى 113 ألف طالب الامتحانات فى 440 لجنة، فيما يؤدى 1889 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية فى 9 لجان، و6 طلاب مكفوفين فى لجنة واحدة، و50 طالبًا من ضعاف السمع والصم فى 4 لجان.

أعلنت محافظة القليوبية أنه جري ضبط المتسبب في تداول ورقة امتحان مادة الجبر قبيل عمل لجان الامتحانات للشهادة الاعدادية بدقائق تم اتخاذ الاجراءات القانونية واحالة المتسبب للتحقيق دون إلغاء الامتحان

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قد تداولوا ورقة مزعومة لامتحان مادة الجبر لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الذي يؤده الطلاب اليوم.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه جار التحقق في الواقعة ومدى صحتها من عدمه وجري تحديد المتسبب وإحالته للتحقيق

يشار إلى أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية استقبلت نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، وعدد 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان ولجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.