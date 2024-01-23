الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"التحالف الوطني" ينظم قافلة طبية لعلاج المرضى مجانا في القليوبية

التحالف الوطنى ينظم
التحالف الوطنى ينظم قافلة طبية لعلاج المرضى مجانا

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عدة قوافل طبية لتقديم خدمات متميزة وبأجور رمزية للأسر الأولي بالرعاية بكافة قرى محافظه القليوبية والمناطق النائية 

وتضمنت القوافل قرية الخرقانية مركز القناطر الخيرية، وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والتضامن الإجتماعي برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية. 

القوافل تشمل كافة التخصصات الطبية منها وتتمركز في القرى الأكثر احتياجا

وأكد الدكتور عادل سعد أمين مدير مشروع القوافل الطبية للمؤسسة بمحافظة القليوبية، أن القوافل تشمل كافة التخصصات الطبية منها وتتمركز في القرى الأكثر احتياجا والتي تهدف لخدمة طبية متميزة من خلال الكشف والفحص الطبي بمجموعة من الأطباء والاستشاريين المهرة وذلك بما يحقق رؤية الدولة فى التنمية المستدامة.

 وأضاف "سعد" فى تصريحات صحفية أن القافلة تتم يوميا داخل المحافظة خلال العام الحالي 2024، مشيرا إلى أن هذه القوافل تهدف لخدمة المجتمع والتي تساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطن خاصه أن القوافل تشمل أدوية مجانيه في جميع التخصصات

وأوضح مدير مشروع القوافل الطبية بمحافظة القليوبية، أن تلك الجهود المبذولة من مؤسسة راعي مصر للتنمية وانطلاقًا من مسئوليتها الانسانية والاجتماعية وحرصًا منها على وصول كافة الخدمات لأبناء الشعب المصري.

محافظ القليوبية يسلم عددا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز لـ 50 عروسة

في سياق آخر، كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد سلم عددا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز لعدد 50 عروسة، والمقدمة من البنك الزراعي المصري وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي ومكتب التواصل المجتمعي بالمحافظة، والتي اشتملت على (ثلاجة وغسالة وبوتاجاز) لكل عروسة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها.
وأعرب "المحافظ" عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة وقدمَّ لهنَّ التهنئة، متمنيًا لهنَّ زواجًا مباركًا ملِيء بالسعادة والتوفيق فى حياتهنَّ المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل أبناء المحافظة، في إطار إهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكدًا على أهمية  مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، في إستكمال مخططاتها التنموية والإجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيدًا بالدور الإجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في المحافظة، والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة.

راعي مصر التحالف الوطني محافظة القليوبية قوافل طبية علاج المرضى

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