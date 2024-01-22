الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مشروعات خدمية لراحة المواطنين

محافظ القليوبية يبحث
محافظ القليوبية يبحث تنفيذ المشروعات الخدمية لراحة المواطنين

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا للمجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ وعددا من القيادات ورؤساء المدن والأحياء والسادة مديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وأكد محافظ القليوبية على التنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بالمنافذ والمحلات التجارية والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الإجازات والعمل على متابعة حصة المحافظة من المواد البترولية واسطوانات البوتجاز خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها وتغطية احتياجات المواطنين بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة والداخلية

كما تابع الهجان توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء بضرورة الاستعداد لأمطار نوات الغطاس والكرم ومتابعة صيانة ورفع كفاءة المعدات وخاصة معدات مجابهة السيول والأمطار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتأكد من صيانة وجاهزية سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية للتدخل السريع في حالة وجود أعطال والتأكيد على متابعة تسليك بالوعات صرف الأمطار داخل المراكز والمدن والأحياء وخاصة مصارف أنفاق السيارات.

محافظ القليوبية المجلس التنفيذي المشروعات الخدمية الملفات الخدمية عبدالحميد الهجان

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