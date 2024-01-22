ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بنادق آلية ومخدرات في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 3 بنادق آلية و3 خوذ وذخيرة وكمية من المخدرات المختلفة الأنواع والأقراص المخدرة وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار في المخدرات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 مسجلين خطر مخدرات بممارسة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة وتقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من إدارة البحث بالتنسيق مع مركز شرطة الخانكة، وتم ضبط المتهمين الثلاثة، وتبين أنه لهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية و3 خزينة آلية، وعدد من الطلقات وكيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدرى الهيروين والآيس وعدد من الأقراص المخدرة و2 ميزان حساس.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 7 تجار مخدرات بحوزتهم اسلحة نارية وذخيرة 15 كيلو مخدرات فى حملة أمنية مكبرة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



كما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد قيام حملة امنية مكبرة استهدفت عدة بؤر اجرامية فى محافظة القليوبية.



توصلت التحريات أن الحملة ضبطت فى شبرا الخيمة عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم اول شبرا الخيمة وبحوزته فرد محلى وعدد من الطلقات و5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش.



وفى دائرة مركز شرطة بنها تم ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات دراجة نارية.



وفي دائرة مركز شرطة طوخ تم ضبط عاطلان لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 10 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش وفرد محلي وعدد من الطلقات وسلاح أبيض مطوة وميزان حساس.