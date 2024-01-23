محافظ القليوبية يجري جولة لمتابعة معدلات الإنجاز في عدة مشروعات ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال وتذليل العقبات والوقوف على نسب تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات للانتهاء منها وتسليمها وفق جداولها الزمنية المحددة، يرافقه محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها.

تفقد أعمال تطوير ورصف شارع الترعة بمنطقة الفلل

واستهل محافظ القليوبية، جولته بتفقد أعمال تطوير ورصف شارع الترعة بمنطقة الفلل بمدينة بنها بطول 800 متر بتكلفة 4 ملايين جنيه، ضمن خطة رد الشيء لأصله 2023 – 2024، والذي يربط شارع كلية التجارة بشارع 8 بمنطقة الفلل، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف ووضع بلاط الانترلوك بالجزيرة الوسطى.

توسعة ورصف طريق أبو حشيش

كما تابع المحافظ أعمال توسعة ورصف طريق أبو حشيش والذي يربط بين منطقة الفلل وشارع الموقف، والذي يبلغ طوله 650 متر بعرض 18 متر، حيث تشمل الأعمال توسعة وردم أحواض الري القديمة، وتم عمل معديات وأحواض ري بديلة، كما تم وضع طبقه إحلال من التربة الزلطية يليها طبقة الأساس وعمل حائط ساند على جانبي الطريق، كما تم الانتهاء من رصف طبقة الأسفلت بالطريق بالكامل ومتبقي وضع الطبقة السطحية، وذلك بتكلفة 7 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة الطرق الرئيسية والفرعية وتجميل الميادين العامة والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ولسهولة الحركة المرورية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

التوجيه بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف ورفع مطابق الصرف

ووجه محافظ القليوبية، المهندسة حنان إبراهيم مدير مديريه الطرق إلى ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للرصف ورفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الأسفلت، واستكمل الهجان الجولة حيث تفقد المرحلة الأولى (أ) لممشى أهل مصر حيث تم الانتهاء من تركيب السلالم الرخامية لمخرج الممشى من ناحية نفق الشعراوي، موجها باستكمال تطوير السور الخارجي للممشى ليتناسب مع أعمال التطوير.

كما تفقد المحافظ إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل ببنها قطاع «ج» والذي تبدأ من «معدية بطا حتى نادي الشرطة» بطول 450 متر بعرض 6 - 17 مترا بتكلفة 30 مليون جنيه. وخلال الجولة تفقد المحافظ مدخل معدية بطا والذي تم تطويره ليصبح مدخلا حضاريا وآمنا يليق بالمواطنين، حيث تم إنشاء سلالم بالرخام للنزول ورامبات لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إنشاء مقاعد انتظار ورصف المحيط بالكامل ببلاط الانترلوك وتركيب كشافات إنارة وعمل لاند سكيب ومسطحات خضراء وتشجير بمدخل المعدية موجها بزيادة عدد العمالة داخل مواقع العمل للإسراع بإنهاء هذا المشروع الحيوي، والذي سيتم تزويده بأماكن انتظار وترفيه وأماكن للعب الأطفال وبيرجولات خشبية ودورات مياه عمومية، وكذلك تم تكثيف التشجير والمساحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري للممشى، بالإضافة إلى مراعاة متطلبات ذوي الهمم في الحركة

