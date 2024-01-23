ضبط المتسبب فى تداول ورقة امتحانات الإعدادية بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية أنه تم ضبط المتسبب في تداول ورقة امتحان مادة الجبر قبيل عمل لجان الامتحانات للشهادة الاعدادية بدقائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتسبب للتحقيق دون إلغاء الامتحان.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قد تداولوا ورقة مزعومة لامتحان مادة الجبر لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الذي يؤديه الطلاب اليوم.

من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه جار التحقق في الواقعة ومدى صحتها من عدمه وجرى تحديد المتسبب وإحالته للتحقيق.

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية تستقبل 113 ألفا و262 طالبا وطالبة

يشار إلى أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية استقبلت نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، وعدد 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان ولجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.

كما قرر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه خلال المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية اليوم إعفاء كلا من رئيس الإدارة الهندسيه بمدينة الخانكة وحي غرب شبرا الخيمة وكذا مدير ادارة التنظيم بحي شرق شبرا الخيمة من مناصبهم وذلك لتقصيرهم في العمل وتراخيهم في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات في نطاق مدنهم.

وأكد المحافظ أن المحافظة تولي ملف إزالة التعديات اهتماما بالغا وسيتم محاسبة أي مسئول يثبت تقصيره في هذا الملف حفاظا على مقدرات الدولة والحفاظ على هيبتها فضلا عن انتظام العمل ورفع مستوى الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.