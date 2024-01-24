الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس شبين القناطر: جاهزون لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات

رئيس شبين القناطر
رئيس شبين القناطر

عقدت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية برئاسة خالد العرفي، رئيس المركز والمدينة إجتماعا لمناقشة بدء تنفيذ الموجة لـ 22 لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب التعديات والمخالفات تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

وأكد خالد العرفى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أنه سيتم البدء فى تنفيذ الموجه 22، لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات يوم 27 يناير الجارى وحتى 16 فبراير القادم كمرحلة أولى وجاهزون للتنفيذ، مشيرا الى أنه سيتم ادراج كافة حالات التعديات بشكل دقيق لاسترداد حق الشعب والدولة والحفاظ هيبة الدولة.

 

وأضاف العرفي فى تصريحات صحفية له اليوم أن الموجة الـ 22 تستهدف تنفيذ قرارات الإزالة على جميع الأراضي جهات الولاية المختلفة الوحدات المحلية والرى والصرف والسكة الحديد والأوقاف والآثار والأراضي الزراعية وأملاك الدولة وغيرها من جهات الولاية الأخرى، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية  وجهات الولاية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة.

 

وشدد رئيس مركز ومدينة شبين القناطر على كافة رؤساء الوحدات المحلية القروية ومدير الإدارة الزراعية ومسؤول حماية الأراضى بشبين القناطر بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضى الزراعية ومنع مخالفات البناء في المهد ومنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى وتجهيز كافة المعدات والتأكد من جاهزيتها  لبدء تنفيذ الحملة فى موعدها المقرر.

 

وأوضح العرفى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من كافة الأجهزة التنفيذية  بالمركز والمدينة للمرور على كافة المناطق بالمركز والمدينة والمناطق مترامية الأطراف لرصد أى تعديات أو مخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية فى مهد التعديات بالمعدات اللازمة تنفيذا لسيادة القانون دون وساطة أو محسوبية فى حقوق الدولة ومستقبل الأجيال القادمة.

محافظة القليوبية إزالة التعديات الأراضي الزراعية شبين القناطر حصر التعديات

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مشروعات خدمية لراحة المواطنين

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بنادق آلية ومخدرات في القليوبية

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يعربون عن سعادتهم بسهولة امتحان الهندسة

العثور على جثة سائق مصاب بطلق ناري في القليوبية

محافظ القليوبية يبحث استعدادات تنفيذ الموجة 22 فى إزالة التعديات

طلاب القليوبية: سعداء بسهولة امتحان الإنجليزى

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام تنشر مقطعا لعملية مخيم المغازى ومقتل 21 عسكريًا إسرائيليًا

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

عاجل.. منتخب الجزائر يودع كأس أمم أفريقيا على يد موريتانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار