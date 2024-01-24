رئيس شبين القناطر: جاهزون لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات

عقدت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية برئاسة خالد العرفي، رئيس المركز والمدينة إجتماعا لمناقشة بدء تنفيذ الموجة لـ 22 لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، ومخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب التعديات والمخالفات تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكد خالد العرفى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أنه سيتم البدء فى تنفيذ الموجه 22، لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات يوم 27 يناير الجارى وحتى 16 فبراير القادم كمرحلة أولى وجاهزون للتنفيذ، مشيرا الى أنه سيتم ادراج كافة حالات التعديات بشكل دقيق لاسترداد حق الشعب والدولة والحفاظ هيبة الدولة.

وأضاف العرفي فى تصريحات صحفية له اليوم أن الموجة الـ 22 تستهدف تنفيذ قرارات الإزالة على جميع الأراضي جهات الولاية المختلفة الوحدات المحلية والرى والصرف والسكة الحديد والأوقاف والآثار والأراضي الزراعية وأملاك الدولة وغيرها من جهات الولاية الأخرى، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية وجهات الولاية لتنفيذ كافة قرارات الإزالة.

وشدد رئيس مركز ومدينة شبين القناطر على كافة رؤساء الوحدات المحلية القروية ومدير الإدارة الزراعية ومسؤول حماية الأراضى بشبين القناطر بالمتابعة المستمرة والمرور على الأراضى الزراعية ومنع مخالفات البناء في المهد ومنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى وتجهيز كافة المعدات والتأكد من جاهزيتها لبدء تنفيذ الحملة فى موعدها المقرر.

وأوضح العرفى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة للمرور على كافة المناطق بالمركز والمدينة والمناطق مترامية الأطراف لرصد أى تعديات أو مخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية فى مهد التعديات بالمعدات اللازمة تنفيذا لسيادة القانون دون وساطة أو محسوبية فى حقوق الدولة ومستقبل الأجيال القادمة.