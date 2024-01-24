رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع أول مجلس تنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها اجتماع أول مجلس تنفيذي للتحول الرقمي والحوكمة الذكية بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الهندسة بشبرا، والهندسة ببنها، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وأمين عام الجامعة، والمدير التنفيذي للمعلومات، ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، ومدير وحدة الشبكة الرقمية، ومدير وحدة التعلم الالكتروني، ومدير وحدة المكتبة الرقمية، ومدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات، ومدير مركز الاختبارات الالكترونية، والأمين المساعد للشئون المالية، ومدير عام أمانة المجالس، ومدير البوابة الإلكترونية.

وقال رئيس الجامعة، إن المجلس ناقش وضع السياسة العامة لأنشطة التحول الرقمي بالجامعة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تتضمن أهدافًا ومبادئ ومخططات عمل لتحقيق الأهداف، وتوجيه التحول الرقمي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المجلس يهدف إلى توفير التدريب والتعليم

أكد الجيزاوي أن المجلس يهدف إلى توفير التدريب والتعليم على المهارات الرقمية لمنتسبي الجامعة لتعزيز فهمهم وقدرتهم على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، وبناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز التحول الرقمي.

وأصدر رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة، شملت القرارات تعيين الدكتور محمد محمود مصباح الأستاذ بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب، وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتورة شيرين مصطفي عبد الشافي الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب، وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور محمد عوده خليل الأستاذ بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية، رئيسا لمجلس قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية، وقيام الدكتورة أميرة فؤاد أنور الأستاذ المساعد بقسم المنتجات المعدنية والحلي بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئاسة مجلس قسم المنتجات المعدنية والحلي بالكلية، وقيام الدكتورة ماجدة عبد الشافي محمد الأستاذ المساعد بقسم القانون العام بكلية الحقوق بأعمال رئاسة مجلس قسم القانون العام بالكلية.