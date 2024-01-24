مصرع وإصابة 3 في تصادم توك توك وتروسيكل بالقليوبية

شهد طريق قرية الأحراز – شبين القناطر حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل بسبب السرعة أسفر عن مصر ربة منزل وإصابة شخصان آخران وتم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة والاستعلام عن المصابين.

تلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك وتروسيكل على طريق الاحراز – شبين القناطر ووجود جثة ومصابين.

انتقلت على الفور قوة امنية لمكان الحادث وتبين اصطدام توك توك يستقلة 3 اشخاص مع تروسيكل نتيجة السرعة ما اسفر عن مصرع واصابة مستقلى التوك توك وهم " ر ع ع " 32 سنه ربة منزل متوفاة متأثرة باصابتها واصابة كلا من " ت م ع " 37 سنة و" ا م س " 20 سنه سائق التوك توك.

وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة والاستعلام عن المصابين.

كما شهد الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم حادث مأساوى حيث لفظ شخصين انفاسهما واصيب ثالث اثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى بقسم ال شبرا الخيمة وتم نقل الجثتين والمصا الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثتين والاستعلام عن حالة المصاب وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الحادث والتحفظ على الدراجة النارية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى دائرة قسم اول شبرا الخيمة.

انتقلت اجهزة الامن وتبين أن الحادث وقع اثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى فى منطقة بهتيم واسفر الحادث عن مصرع مستقلى الدراجة شخصان واصابة وجارى الاستعلام عن هويتهما وتم نقلهما للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.