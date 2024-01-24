تداول ورقة مزعومة لأسئلة امتحانات الدراسات للإعدادية بالقليوبية

تداولت بعض جروبات شاومينج عبر تيليجرام، اليوم، ورقة مزعومة لأسئلة مادة الدراسات الاجتماعية "الجغرافيا والتاريخ"، والتي يؤديها الآن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، وزعمت الجروبات أنها تخص امتحان الشهادة الإعدادية 2024 التي يؤديها طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم في القليوبية.

وتداولت نفس الجروبات بعدها بدقائق إجابات نفس الأسئلة التي تم تداولها من قبل، بعد دقائق قليلة من توزيع ورق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في اللجان على طلاب الصف الثالث الإعدادي فى مدارس القليوبية.

وتفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استلام 2 سيارتين قلاب سعة 12 مترا ماركة (Ford) بإجمالي مبلغ 6.7 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لدعم الحملة الميكانيكية ورفع كفائتها للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن المحافظة المختلفة.

تخصيص سيارتي نظافة لمدينتي الخصوص وكفر شكر

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص السيارتين لمدينتي الخصوص وكفر شكر للمساهمة في نقل القمامة من تلك المدن إلى المقالب العمومية للعمل على نظافة الشوارع ورفع القمامة أولا بأول، مشيرا إلى أن المحافظة تضع ملف منظومة رفع القمامة على رأس أولوياتها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة في مختلف المدن.

ووجه المحافظ بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفيف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

وأضاف الهجان أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

