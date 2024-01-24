الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول ورقة مزعومة لأسئلة امتحانات الدراسات للإعدادية بالقليوبية

اللواء عبدالحميد
اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية

تداولت بعض جروبات شاومينج عبر تيليجرام، اليوم، ورقة مزعومة لأسئلة مادة الدراسات الاجتماعية "الجغرافيا والتاريخ"، والتي يؤديها الآن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، وزعمت الجروبات أنها تخص امتحان الشهادة الإعدادية 2024 التي يؤديها طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم في القليوبية.

وتداولت نفس الجروبات بعدها بدقائق إجابات نفس الأسئلة التي تم تداولها من قبل، بعد دقائق قليلة من توزيع ورق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في اللجان على طلاب الصف الثالث الإعدادي فى مدارس القليوبية.

وتفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استلام 2 سيارتين قلاب سعة 12 مترا ماركة (Ford) بإجمالي مبلغ 6.7 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، لدعم الحملة الميكانيكية ورفع كفائتها للارتقاء بمنظومة النظافة بمدن المحافظة المختلفة.

تخصيص سيارتي نظافة لمدينتي الخصوص وكفر شكر

وأكد المحافظ أنه تم تخصيص السيارتين لمدينتي الخصوص وكفر شكر للمساهمة في نقل القمامة من تلك المدن إلى المقالب العمومية للعمل على نظافة الشوارع ورفع القمامة أولا بأول، مشيرا إلى أن المحافظة تضع ملف منظومة رفع القمامة على رأس أولوياتها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة في مختلف المدن.

ووجه المحافظ بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال، مؤكدا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالقليوبية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفيف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.
وأضاف الهجان أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة تراكمات القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم. 
 

تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية ورقة الأسئلة جروبات شاومينج

مواد متعلقة

رئيس شبين القناطر: جاهزون لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات

القليوبية تنظم ندوة للمبادرات الشبابية وتسويق المشروعات الصغيرة

محافظ القليوبية يجري جولة لمتابعة معدلات الإنجاز في عدة مشروعات ببنها

ضبط المتسبب فى تداول ورقة امتحانات الإعدادية بالقليوبية

"التحالف الوطني" ينظم قافلة طبية لعلاج المرضى مجانا في القليوبية

لتقصيرهم في العمل.. محافظ القليوبية يقرر إعفاء 3 مسئولين من مناصبهم

محافظ القليوبية يبحث تنفيذ مشروعات خدمية لراحة المواطنين

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم بنادق آلية ومخدرات في القليوبية

الأكثر قراءة

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

الاكتفاء بحبس قاتلة ابنتها في الهرم "سنة مع الشغل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار