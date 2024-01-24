خطوات التسجيل الإلكتروني لاستمارة دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 (تفاصيل)

تفاصيل التسجيل للاستمارة الالكترونية لدخول امتحانات الثانوية العامة، بالعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث ازدادت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، بتلك الكلمات البحثية، تزامنا مع فتح باب التسجيل الإلكتروني للاستمارات الالكترونية، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك استعدادا لدخول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وتشدد وزارة التربية والتعليم، على الطلبة والطالبات، بسرعة الانتهاء من التسجيل خلال الفترة المحدده للتسجيل الالكتروني، على أن يكون يوم ١١ فبراير، موعد آخر يوم للتقديم في الاستمارات الإلكترونية لدخول الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، كما حددت أن يكون يوم الخميس الموافق 29 فبراير القادم، موعد بدء تسليم طلاب الثانوية العامة استمارات التقدم لامتحانات 2024 للمدارس التابعين لها.

تتم من خلال الطالب نفسه أو ولى الأمر الأب أو الأم وبالرقم القومى، استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، من الطلاب للمدراس التابعين لها.

الأوراق المطلوبة للتقديم لـ امتحانات الثانوية العامة 2024، وتشمل استمارة التقدم للامتحانات الالكترونية، وإيصال سداد رسوم الامتحان والرسوم الدراسية، وإيصال التأمين على التابلت.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024

ويتساءل الطلبة والطالبات الراغبين فى تسجيل الاستمارة الالكترونية، عن رابط التسجيل الالكتروني، حيث يمكن للطلبة والطالبات، الدخول عبر رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023/2024، الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم، للراغبين في تسجيل استمارة الثانوية العامة، يمكن الدخول من خلال الرابط التالي: هنا.

ثم اختيار أيقونة تسجيل الدخول، ثم إدخال البريد الإلكتروني الموحد على منصة «Office 365»، ثم اضغط على تسجيل الدخول.

مصاريف استمارة الثانوية العامة 2024

وفيما يخص مصاريف الحصول على استمارة الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2024، 210 جنيهات، جاءت مقسمة إلى 200 جنيه رسوم شراء خامات ومستلزمات الامتحانات بالاضافة 10 جنيهات رسوم إضافية للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو الثانية، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.