الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب "إعدادية القاهرة": امتحان اللغة الإنجليزية كان خير ختام

طلاب
طلاب

انتهى طلاب  الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023- 2024، اليوم الأربعاء، بأداء الامتحان في مادة اللغة الانجليزية.

وعبر الطلبة والطالبات عن سعادتهم من سهولة اسئلة اختبار مادة اللغة الانجليزية، قائلين "ختامه مسك ". 

وقالت الطالبة أميرة محمد بالصف الثالث الأعدادي، إن امتحان اللغة الإنجليزية، جاء سهل ومباشر، وخالي من التعقيدات، مضيفة "الحمدلله خلصنا على خير".

وأضافت الطالبة ريماس حسين، بأن امتحان اللغة الإنجليزية،  أسئلته سهلة ومباشرة وبعيدا عن الغموض، سوى سؤال الاختيارات جاءت نقطه فيه فقط اختياراته متشابهه.

وأشارت الطالبة سارة ابراهيم، إلى أن اللغة الإنجليزية جاءت خارج التوقعات، فالامتحان كان سهل جدًا.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2024 وموعد انتهاء الامتحانات

 

وتبدأ إجازة نصف العام وفقا للخريطة الزمنية المقرره للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024، بداية من يوم السبت الموافق 27 يناير، والتى تستمر لمدة أسبوعين حتى 9 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يعود الطلبة والطالبات، للدراسة بالفصل الدراسى الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول  

ويمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الابتدائية عبر موقع البوابة الإلكترونية 2024، للوصول إلى نتائج اختبارات الفصل الدارسي الأول، عبر الإنترنت، يُتبع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم من هنا https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning.

2. ادخل إلى خدمات التعليم الأساسي، ثم اختر قسم نتائج سنوات النقل.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2024

3. حدد نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024.

 

4. أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك الرقم القومي.

 

5. قم بتحديد المرحلة الدراسية واختيار الصف الدراسي.

 

6. اختر العام الدراسي المناسب من القائمة المُنسدلة.

 

7. حدد الفصل الدراسي، ثم انقر على زر "عرض النتيجة".

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