بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024

ننشر لكم رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024 بالاسم فقط، حيث ينتظر الآلاف من طلاب الصف الثالث الاعدادي موعد الإعلان عن نتائج نصف العام الدراسي الجاري 2023-2024، وبدأت الامتحانات من يوم 17 يناير الجاري، وانتهت يوم 24 من نفس الشهر، لذلك زادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي هذا الإطار، نستعرض لكم رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024، وتوزيع الدرجات وموعد إعلان النتائج في المحافظات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا الإطار، لم تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن عن نتائج الفصل الدراسي الأول، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عقب الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات ورصد الدراجات.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

وفي هذا السياق، يمكن لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، عقب اعتمادها وظهورها رسميًا من خلال اتباع الخطوات التالية؛

الخطوة الأولي: علي الطالب/ة زيارة بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

الخطوة الثانية: علي الطالب/ة اختيار المرحلة التعليمية.

الخطوة الثالثة: علي الطالب/ة تحديد الصف الدراسي.

الخطوة الرابعة: علي الطالب/ة تسجيل الرقم الجلوس الخاص بالطالب.

الخطوة الخامسة: علي الطالب/ة اختيار الفصل الدراسي الأول.

الخطوة السادسة: علي الطالب/ة الضغط على أيقونة «عرض النتيجة».

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا الصدد، يأتي توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، بإجمالي درجات 140 درجة، وتتضمن درجات كل مادة كالآتي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

كيفية حساب النسبة المئوية للشهادة الإعدادية 2024

وفي هذا الجانب، نوفر لكم طريقة سهلة للغاية فهي تكون عبارة عن إجراء عملية حسابية القسمة ثم يضرب الناتج × 100 ومن ثم ستحصل على النسبة المئوية التي تريدها.

مثال:

(190 مجموع الطالب ÷ 300 المجموع النهائي × 100= 63.3%، وبذلك يكون حصلت على النسبة المئوية لمجموع الطالب.