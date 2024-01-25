تعرف علي نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الأول

حصلت “الدستور” علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد بنظام “البابل شيت” والتي تم اعتمادها اليوم الخميس، وذلك من خلال الرابط التالي والذي من خلاله تحصل علي النتيجه بشكل مباشر.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد

وكان قد اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، كأولى محافظات الجمهورية التي تعلن النتيجة وبنظام “البابل شيت” الجديد، الذي يتم تطبيقه في المحافظة، والتى جاءت بنسبة 75.4٪، وذلك بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة بورسعيد

وأعلن محافظ بورسعيد، في بيان صحفي نتيجة الفصل الأول من العام الدراسى 2023-2024 للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.4٪، من إجمالي المتقدمين للامتحانات،معربا عن سعادته بنتيجة الفصل الدراسي الأول، التي جاءت بنسبة 75.4٪ ومادة اللغة العربية بنسبة نجاح 97٪، و مادة اللغة الإنجليزية بنسبة نجاح 86٪، ومادة اللغة الفرنسية بنسبة نجاح 100٪ و مادة العلوم بنسبة نجاح 83.44٪.

وأكد محافظ بورسعيد، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الأول من العام الدراسي الحالي هو 13839 طالبا وطالبة، والحضور 13813 والغياب 21، والدمج 319، والمنازل 2000، متمنيا التوفيق لجميع أبنائه الطلاب.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد عبر الدستور من هنا.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة في خدمة الطلاب في العملية التعليمية وما جري من إجراءات خلال فترة الإمتحانات، مؤكدا أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في ملف التعليم، أشاد به الجميع وباتت نموذجا يتم تطبيقه في عدد من الأماكن الأخري.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13 ألف و785 طالب موزعين على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.