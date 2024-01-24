افتتاح مبنى "23 ديسمبر" بمستشفى السلام التابع لهيئة الرعاية ببورسعيد

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مبنى 23 ديسمبر "الجناح البحري سابقًا" بمستشفى السلام التابع للهيئة في محافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، إلى محافظة بورسعيد، استهلها بلقاء اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وناقشا آخر مستجدات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وجهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالخدمات في المحافظة.

شملت فعاليات الافتتاح، عرض فيديو وثائقي عن خدمات مستشفى السلام بورسعيد، إضافة إلى خدمات مبنى 23 ديسمبر الجديد بالمستشفى، تلاها جولة تفقدية في الأقسام المختلفة بالمبنى، بما في ذلك الأجنحة الفندقية، وقسم النساء والتوليد، وجناح القسطرة والعمليات والرعايات المركزة، وقسم الكُلى، إضافة إلى قسم الأشعة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد يستهدف زيادة عدد الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة هيئة الرعاية الصحية داخل نطاق محافظة بورسعيد، وبأعلى جودة، مؤكدًا تجهيز المبنى وفق أحدث المعايير لضمان أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية، ولافتًا إلى تغيير مسمى المبنى من الجناح البحري سابقًا بمستشفى السلام إلى مبنى 23 ديسمبر حاليًا، تخليدًا للعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

تفاصيل مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد

وأضاف السبكي أن مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد يتكون من سبعة أدوار، وسيعمل بطاقة استيعابية 101 سرير، منها 46 سرير إقامة، وووحدة للرعايات المركزة تضم 27 أسِرة رعايات، بالإضافة إلى 9 أجنحة فندقية، ووحدة للغسيل الكُلوي تضم 32 ماكينة، و7 أجنحة عمليات، ووحدة لقسطرة القلب، وقسم متكامل لعلاج الحروق مجهز على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، كما أشار السبكي إلى انتقال الخدمات المقدمة بمستشفى دار صحة المرأة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد إلى مبنى 23 ديسمبر مؤقتًا لحين تطوير المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي جاهزية مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد بأحدث التقنيات الطبية، لافتًا إلى أن جودة التجهيزات هي معيار أساسي لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشيرًا إلى أن استراتيجية التطوير التي تتبناها هيئة الرعاية الصحية تستهدف تأسيس نظام صحي قوي يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استدامة واستجابة لمتطلبات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية مواكبة للمعايير العالمية.

ومن جهته، أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هيئة الرعاية الصحية حققت تقدمًا غير مسبوق في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء بورسعيد، من خلال تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، واستحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث التقنيات، مؤكدًا أن المواطن البورسعيدي شهد تغييرًا جذريًا في الخدمات الصحية بعد تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية، مصرحًا نفخر بأن بورسعيد كانت نقطة الانطلاق لهذه المنظومة، والتي حققت تطورًا صحيًا يليق بالمواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.

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