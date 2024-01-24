الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن منظومة التحول الرقمى .. تجارية بورسعيد تقدم خدمات الدفع الإلكترونى لمنتسبيها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وقع محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، عقدا، اليوم الأربعاء، مع محمد يوسف، المدير الإقليمي لأحدى شركات المدفوعات الرقمية، لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لمنتسبي الغرفة، وذلك في إطار خطة الغرفة لتطبيق منظومة "التحول الرقمي" بهدف تطوير الخدمات المقدمة لمنتسبيها.

وتضمن التعاقد سداد جميع المدفوعات بالغرفة - اختياريا - من خلال أدوات السداد الإلكترونية باستخدام بطاقات (فيزا - ماستركارد - ميزا)، على أن يبدأ التشغيل التجريبي الأسبوع المقبل، وتنطلق رسميا في الأول من فبرايرعام 2024.

ومن جانبه، رحب محمد سعده بالتعاون مع الشركة لتقديم خدمات السداد الإلكتروني لمنتسبي الغرفة تزامنا مع الاتجاه العالمي للتحول الرقمي وخطة الدولة المصرية في هذا الشأن، مؤكدا على أن الغرفة التجارية تستهدف خلال الفترة المقبلة أن تكون مؤسسة رقمية تقدم جميع خدماتها إلكترونيا من خلال ميكنة العمل بإدارتها المختلفة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها، وتطوير بيئة العمل، وضمان سرعة تقديم الخدمات ودقتها.

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وفي شأن آخر، قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإقامة معرض "أهلا رمضان" للدورة التاسعة على التوالي في الفترة من 15 فبراير ولمدة شهر، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

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وأشار محمد سعده إلى أنه جرى الحصول على موافقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الحضاري بشارع النصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان.
وأكد أنه جار طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة لعمل تجهيزات المعرض، على أن تتحمل الغرفة تكاليف إقامته أسوة بالسنوات الماضية، سواء توفير وتجهيز المكان والكهرباء والأمن والنظافة وغيرها من الخدمات مقابل قيام العارضين بعمل تخفيضات حقيقية على الأسعار بشكل ملموس للمواطنين، وأقل من مثيلتها بالأسواق خارج المعرض، وذلك في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي كافة احتياجاتهم.
وأضاف رئيس الغرفة أنه سيجرى تشكيل غرفة عمليات متواجدة داخل المعرض طوال فترة إقامته لمتابعة الأسعار وجودتها وتوافرها بكميات كافية.
كما أكد محمد سعده على أن الغرفة توجه الدعوة لجميع تجار السلع الغذائية خاصة السلع المرتبطة بشهر رمضان المبارك للتقدم إلى الغرفة للاشتراك في المعرض.

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بورسعيد مديونيات دفع الغرفة التجارية

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