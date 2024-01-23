محافظ بورسعيد يلتقي أولياء أمور خلال تفقده امتحانات الهندسة للشهادة الإعدادية

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، خلال تفقده انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في مادة الهندسة داخل لجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية بنين، أولياء الامور، حيث رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والاستاذة لمياء الجيار رئيس حي الشرق.

وحرص محافظ بورسعيد على الاستماع لأرائهم حول التطور الذي تشهده العملية التعليمية ببورسعيد، فضلا عن تطلعاتهم لمزيد من التطوير بالعملية التعليمية، وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا كبيرا في المؤسسات التعليمية على غرار كافة المجالات، من خلال إنشاء وتطوير العديد من المؤسسات التعليمية في كافة المراحل، فضلا عن تدريب المعلمين وفقا لأحدث نظم التعليم، واستحداث أساليب تعليمية جديدة، مناشدا أولياء الأمور بدعم جهود المحافظة في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وأهمية التزام الطلاب في المدارس، بما يحقق مصلحة الطالب في المقام الاول.

وأكد المحافظ علي أن مديرية التربية والتعليم توفر العديد من القوافل التعليمية التي حققت نجاح بشكل كبير، وذلك نتيجة الاعتماد على أكفأ المعلمين وتميز القائمين على القوافل والتنظيم العالي الذي يوفر على الطلاب الكثير من المعاناة لمراجعة المواد الدراسية قبل الامتحان، ويجعل الطلاب لا يعتمدون على الدروس الخصوصية مما يوفر الوقت والجهد والمال.

ووجه محافظ بورسعيد دعوة لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، وأولياء الامور للاستفادة، متمنيا للطلاب تحقيق مزيد من النجاح والتوفيق خلال امتحانات الشهادة الإعدادية.

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