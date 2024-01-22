الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة إقامة "سوق حضاري نموذجي" بمنطقة علي بن أبي طالب

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، بوضع دراسة تفصيلية لإقامة «سوق حضاري نموذجي» بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، وذلك على غرار بازار بورسعيد الجديد، وفي إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية نموذجية تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد،  بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والمهندس وليد  الدعدع رئيس حي الزهور، والأجهزة المعنية.

واستمع المحافظ، لشرح تفصيلي من مديرة التخطيط العمراني لمقترح مخطط إقامة سوق بالمنطقة، كما استمع لآراء المختصيين حول الرؤية المبدئية للمشروع، موجها بسرعة إعداد دراسة لإقامة سوق حضاري نموذجي بمنطقة على للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، على أن يكون السوق على أكبر مساحة ممكنة مع تصميمه على أحدث طراز ليشمل محلات الأسماك واللحوم والخضروات والفاكهة والمنافذ الخدمية،  مع مراعاة التقسيم الأنسب للمحلات داخل السوق ومحاوطته بسور حديدي.

 

وفي هذا السياق، وجه المحافظ بوضع رؤية متكاملة وشاملة لدراسة تطوير منطقة «على»  بحي الزهور، على غرار تطوير المناطق السكنية  بجميع الأحياء،  مشيرا إلى أن التطوير سيشمل العمارات السكنية والطرق وإقامة ملاعب ومسطحات خضراء وغيرها لتحقيق الواجهة الحضارية والجمالية للمنطقة.

 

وشدد محافظ بورسعيد، على سرعة وضع الدراسة والمقايسة الخاصة بترفيق مشروع سوق على الجديد، للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت والتنسيق بين جميع الجهات المختصة بالمحافظة.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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