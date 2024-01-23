الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد انتظام امتحان الهندسة داخل لجنة بمدرسة عمرو بن العاص» الإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير وانتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في مادة الهندسة داخل لجنة مدرسة « عمرو بن العاص»  الإعدادية بنين،  رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، ولمياء الجيار رئيس حي الشرق وقيادات التعليم.

 

المحافظ يحاور الطلاب داخل اللجنة 

كما تفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، وأطلع على الورقة الامتحانية، وحرص على سؤال الطلاب  حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي وأرائهم في الامتحان بشكل عام،مشيرا إلى أن الامتحانات تجرى  بنظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثالث على التوالي بعد تعميمها على صفوف المرحلة الاعدادية في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

وشدد المحافظ،  على استمرار توفير كافة سبل الراحة للطلاب، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان،  متنميا للطلاب النجاح والتوفيق.

مشيرا  إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين حق لهم دخول الامتحانات هو 13785 طالب وطالبة، منوها أن الامتحانات عقدت من خلال 69 لجنة.

جدير بالذكر، أن الامتحانات بدأت الأربعاء 17 يناير الماضي في تمام التاسعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمادة العلوم بالفترة الأولى يليها امتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية وسوف تنتهي الامتحانات غدا الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري.


وفي شأن آخر، عقد اللواء عادل الغضبان ، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالأحياء، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائبه، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، الدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد وعدد من الأجهزة التنفيذية.

واستعرض محافظ بورسعيد،  الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري العمل بها في مختلف الأحياء،  موجها بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية الجديدة في أقرب وقت.

و أعلن المحافظ عن إقامة سوق حضاري بمنطقة تعاونيات الزهور،  ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية مميزة،  تعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، وتحقق الشكل الجمالي للمحافظة،  موجها بالبدء في وضع الدراسة التفصيلية لمشروع السوق لسرعة تنفيذه في أقرب وقت.

كما وجه اللواء عادل الغضبان، برفع كفاءة « دورات المياه» على شاطيء بورسعيد، ومتابعة صيانتها بصفة مستمرة للحفاظ على ما يتم من أعمال رفع كفاءة، ضمن الخدمات المقدمة للارتقاء بالشواطىء.

 

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محافظ بورسعيد امتحانات مدارس أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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