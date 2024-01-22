الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء برفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل ببعض المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، ومستجدات العمل في عدد من ملفات النظافة، وإزالة الإشغالات داخل أحياء المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء بالمحافظة.

واستعرض محافظ بورسعيد، مستجدات الأعمال في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة، وأعمال النظافة، وإزالة الإشغالات داخل أحياء بورسعيد، موجها بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء،  فضلا عن متابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية، ومشروعات إنشاء الأسواق  والمجمعات الحضارية، موجها بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.

ووجه محافظ بورسعيد، بتكثيف أعمال النظافة المستمرة في كافة الأحياء للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، وإزالة الإشغالات، لافتا لأهمية التواجد الميداني في كافة الأحياء، والعمل وفق خطة لإنهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد.

 

بورسعيد بورفؤاد أحياء محافظة بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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