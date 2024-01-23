الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية تحسباً لسقوط الأمطار

إسلام بهنساوي
إسلام بهنساوي

أصدر  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة بمتابعة التنفيذ للإجراءات والإستعداد لمواجهة سقوط الأمطار بنطاق المدينة وذلك إعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتي نهاية الشهر الجاري وذلك بناءً علي تحذيرات الأرصاد الجوية بشأن تقلب موجات الطقس في موسم الأمطار.

 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبًا لإحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار،وفي إطار التكليفات والمتابعة المستمرة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد في هذا الشأن

أكد بهنساوي ضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بالمدينة والتعامل الفوري مع أي مستجدات ووجه سيادته متابعة تطهير كافة بالوعات صرف الأمطار والتأكيد على سلامة توصيلها بشبكة الصرف والتأكد من جاهزية كافة معدات وسيارات الكسح والشفط وماكينات شفط المياة للتعامل الفوري مع اية طوارئ.

وكلف الأجهزة التنفيذية بالمدينة بالتنسيق الكامل والفوري مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اتخاذ مايلزم حيال سقوط الأمطار الغزيرة.

وأيضًا التنسيق أولًا بأول مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وإخطارها بأية معوقات او مشكلات لسرعة اتخاذ قرارات الحل حيالها،كما وجه  لقيام مسئولي الكهرباء بالمدينة بالتأكد من كفاءة جميع أعمدة الإنارة وسلامة التوصيلات الكهربائية والتأكد من عزلها حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات،مشيرًا لأهمية توجيه وتمركز معدات شفط وكسح المياه في المناطق الأكثر غزارة فى تراكمات مياه الأمطار.

وأكد رئيس المدينه على ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الأمطار والتي تشمل شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة، للتنسيق فيما بينهم أثناء فترة سقوط الامطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني المدينة.

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