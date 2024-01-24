الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل مساعد وزيرة التخطيط للشركات الاستراتيجية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشركات الاستراتيجية والمشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي والمنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء والذكية، بمكتبه بالديوان العام، وذلك لبحث ومتابعة عدد من ملفات التعاون المشتركة.

هشام بدر يشيد بالمشروعات المشاركة في مبادرة "المشروعات الخضراء والذكية" من بورسعيد

ووجه محافظ بورسعيد الشكر للسيد السفير على زيارته لمحافظة بورسعيد، واستعرض محافظ بورسعيد أوجه التنمية المختلفة التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، من خلال عرض فيلم تسجيلي يوضح إنجازات بورسعيد في جميع المجالات، والتي  ساهمت في الحصول على شهادة الأيزو 9001، وأيضا فوز محافظة بورسعيد كأفضل محافظة في الوطن العربي لعام 2021_2022  ،  كما تطرق المحافظ للحديث عن جهود المحافظ في ملف «مبادرة المشروعات الخضراء والذكية في المحافظات المصرية»، مؤكدا أن بورسعيد تقدمت بمشروعات قومية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة على أرض بورسعيد.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن  المحافظة تهدف فى خطتها الاستراتيجية الى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي وحرص الدولة المصرية على تحفيز رُوح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتشجيع أفكارهم الإبداعية.

ومن جانبه، قال السفير هشام بدر أننا تشرفنا اليوم بزيارة محافظة بورسعيد ولقاء اللواء عادل الغضبان،  موجها الشكر للمحافظ على التعاون الكبير في جائزة التميز الحكومي ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية،  مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي شهدها على أرض بورسعيد خلال يومين من الزيارة،  لافتا إلى أن بورسعيد تقدمت بمشروعات تعكس الابتكار والابداع والتميز خلال مسابقة المشروعات الخضراء والذكية،  مثنيا على مشروع اعادة تدوير المواد البلاستيكية،  الذي تقدمت به إحدى أبناء بورسعيد،  والذي نال إعجاب عدد من المستثمرين في دبي خلال  فعاليات cop 28.

وأكد السفير هشام بدر أن محافظة بورسعيد قدمت دعم وجهد كبير لأصحاب المشروعات المتقدمة لمبادرة المشروعات الخضراء والذكية،  وذلك تحت قيادة وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  مجددا شكره لمحافظ بورسعيد على الابداع والتميز والابتكار الذي لوحظ خلال مسابقة المشروعات الخضراء والذكية.

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محافظ مبادرة والمشروعات الخضراء أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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