محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء لجنة الحفاظ على التراث المعماري

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعضاء لجنة تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ببورسعيد برئاسة الدكتور أشرف المقدم، وذلك بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمستجدات أعمال لجنة التراث ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الشرق والعرب والمناخ.

افتتاح أعمال تطوير فندق أكري التراثي بشارع الجمهورية

واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس لجنة التراث، آخر مستجدات العمل فيما يتعلق بأعمال تطوير المباني التراثية ببورسعيد، وأيضا المنشٱت التي سيتم حذفها، وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور لجنة التراث، في الحفاظ على الطراز المعماري الفريد ببورسعيد، مشيرا إلى أن بورسعيد مدينة ذات أهمية تاريخية وحضارية كبيرة وتمتلك العديد من المقومات التراثية.

وأعلن محافظ بورسعيد عن افتتاح أعمال تطوير فندق "أكري" التراثي بشارع الجمهورية خلال 29 فبراير المقبل، ضمن مخطط تطوير الفندق بالتزامن مع خطة لرفع كفاءة وتطوير المنشأت الفندقية والاستغلال الأمثل للمبانى ذات الطابع التراثى والتاريخى، لتتواكب مع المشروعات العملاقة بشرق بورسعيد، والكيانات الاقتصادية الكبرى التى تضخ استثماراتها بجنوب وغرب المحافظة، مما يعنى فرصة ذهبية لتطوير المحافظة سياحيا بجانب الطفرة الغير مسبوقة التى تشهدها اقتصاديا.

بورسعيد أصبحت على خريطة السياحة الداخلية والخارجية

و ألقى المحافظ الضوء على التطور في قطاع السياحة مؤخرا، حتى أصبحت بورسعيد على خريطة السياحة الداخلية والخارجية، مؤكدا أن بورسعيد أصبحت تستقبل زائرين من كافة الانحاء، فضلا عن السياحة الداخلية والتي شهدت ازدهار غير مسبوق في ظل التنمية والمشروعات الجديدة بالمحافظة.

كما ناقش محافظ بورسعيد خطة وٱليات تنمية المناطق التراثية ببورسعيد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بما يدعم التطور السياحي، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للارتقاء بالتراث والمناطق الاثرية داخل بورسعيد.

جدير بالذكر، أن فندق أكري" حظي باهتمام حكومى لإعادة تطويره بشكل يحافظ على تراثه المعمارى، ويقع فندق أكرى على تقاطع شارعين رئيسيين "الجمهورية والنهضة"، ووقت بناؤه كانت المبانى على ضفة القناة لا ترتفع عن طابقين، فكان الدور الثالث والأخير بالفندق يرى قناة السويس وميناء بورسعيد القديم الذى يبعد ثلاث شوارع متوازية مع الفندق.

IMG-20240123-WA0097

IMG-20240123-WA0098

IMG-20240123-WA0096

IMG-20240123-WA0099