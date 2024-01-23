الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة، لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة عدة موضوعات مع الأجهزة التنفيذية، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة،  وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات التنفيذية والأمنية.

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة

واستعرض المحافظ عددا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، لافتا أن بورسعيد شهدت خلال الأعوام السابقة طفرة غير مسبوقة في المشروعات القومية والتي ساهمت في تقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن،  لافتا أن جميع القطاعات تم تطويرها بالتوازي لتحقيق النهضة الشاملة بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية،   للحفاظ على ماتم إنجازه من أعمال تنموية،  والاستمرار في تنفيذ خطط التطوير في كافة المجالات، مشيرا إلى أن بورسعيد أصبحت مدينة نموذجية من الطراز الأول، وتخطو خطوات ثابتة نحو الريادة في مختلف المجالات.

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بورسعيد سير تنمية خدمات المنطقة الاقتصادية

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