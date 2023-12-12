مسيرة حاشدة لتجار بورسعيد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

انطلقت مسيرة حاشدة، اليوم الثلاثاء، من أمام مقر الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمشاركة محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالغرفة، وحشد من تجار بورسعيد.

ورفع المشاركون بالمسيرة أعلام مصر، مؤكدين وعيهم الوطني وتمسكهم بحقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كما رفعوا لافتات تأييد ودعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتوجه رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد وأعضاء مجلس الإدارة وحشود من التجار إلى لجانهم الانتخابية عقب نهاية المسيرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

من جانبه، أكد محمد سعدة أن: الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد واحدة من أعرق وأقدم الغرف التجارية، وتاريخها حافل بدورها ودور منتسبيها الوطني في أحداث ومواقف مختلفة من أجل مصر، واليوم تمر مصرنا الغالية بمرحلة هامة من عمر الوطن تستلزم تكاتف كل فئات الشعب وتلبية نداء الوطن، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، والمخاطر التي تحيط بالوطن نتيجة الأحداث الجارية بالمنطقة، وما يُحاك بوطننا الحبيب من مؤامرات تستهدف وحدته وأمنه واستقراره، لإيقاف مسيرة التنمية غير المسبوقة التي يشهدها في كل المجالات.

وأعرب رئيس الغرفة عن ثقته في الحث والوعي الوطني لمنتسبي الغرفة في المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية، والنزول إلى لجان الانتخابات برفقة أسرهم من أجل مصر وطننا الحبيب الغالي، ومستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم الأحد الماضي، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.