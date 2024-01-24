الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل التعليم ببورسعيد تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الزهور التعليمية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الزهور التعليمية في آخر أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية بنظام الورقة الامتحانية البابل شيت. 

وكيل التعليم بورسعيد تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الزهور التعليمية

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن الجولة شملت لجان فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات والتي تضم 18 لجنة فرعية تشمل 297 طالبة والشهيد مصطفى خضر سليم الإعدادية للبنات والتي تضم 18 لجنة فرعية وتشمل 320 طالبة ولجنة على بن أبى طالب الإعدادية للبنين والتي تضم 17 لجنة وتشمل 290 طالبا. 

وناقشت الطلاب حول أسئلة الامتحانات حيث أكدوا أن جميع الأسئلة جاءت من صميم الكتاب المدرسي ومن المراجعات النهائية التي بثتها المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية.

وقررت وكيل أول الوزارة إحالة رئيس لجنة على بن أبى طالب الإعدادية للبنين والمراقب الأول للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للإخلال والقصور وعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات خلال فترة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2023 – 2024 للشهادة الإعدادية تمت في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط والالتزام بكل اللجان بالمحافظة وضواحيها، موجهة الشكر لكل القائمين عليها، متمنية النجاح والتفوق لكل الطلاب.

IMG-20240124-WA0029
IMG-20240124-WA0029
IMG-20240124-WA0024
IMG-20240124-WA0024
IMG-20240124-WA0023
IMG-20240124-WA0023
IMG-20240124-WA0028
IMG-20240124-WA0028
IMG-20240124-WA0026
IMG-20240124-WA0026
IMG-20240124-WA0022
IMG-20240124-WA0022
لجان امتحانات بورسعيد الإعدادية تعليم

مواد متعلقة

محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة

محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء لجنة الحفاظ على التراث المعماري

محافظ بورسعيد يلتقي أولياء أمور خلال تفقده امتحانات الهندسة للشهادة الإعدادية

محافظ بورسعيد يتفقد انتظام امتحان الهندسة داخل لجنة بمدرسة عمرو بن العاص» الإعدادية

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية تحسباً لسقوط الأمطار

وكيل "تعليم بورسعيد" تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

على متن سفينتين.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل 3874 سيارة لذوى الهمم

محافظ بورسعيد يوجه بدراسة إقامة "سوق حضاري نموذجي" بمنطقة علي بن أبي طالب

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟