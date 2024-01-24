وكيل التعليم ببورسعيد تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الزهور التعليمية

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الزهور التعليمية في آخر أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية بنظام الورقة الامتحانية البابل شيت.

وكيل التعليم بورسعيد تتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة الزهور التعليمية

وأشارت وكيل أول الوزارة إلى أن الجولة شملت لجان فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات والتي تضم 18 لجنة فرعية تشمل 297 طالبة والشهيد مصطفى خضر سليم الإعدادية للبنات والتي تضم 18 لجنة فرعية وتشمل 320 طالبة ولجنة على بن أبى طالب الإعدادية للبنين والتي تضم 17 لجنة وتشمل 290 طالبا.

وناقشت الطلاب حول أسئلة الامتحانات حيث أكدوا أن جميع الأسئلة جاءت من صميم الكتاب المدرسي ومن المراجعات النهائية التي بثتها المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية.

وقررت وكيل أول الوزارة إحالة رئيس لجنة على بن أبى طالب الإعدادية للبنين والمراقب الأول للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية للإخلال والقصور وعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات خلال فترة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2023 – 2024 للشهادة الإعدادية تمت في أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط والالتزام بكل اللجان بالمحافظة وضواحيها، موجهة الشكر لكل القائمين عليها، متمنية النجاح والتفوق لكل الطلاب.

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