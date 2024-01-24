قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإقامة معرض "أهلا رمضان" للدورة التاسعة على التوالي في الفترة من 15 فبراير ولمدة شهر، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة بورسعيد.

بأسعار مخفضة.. الغرفة التجارية ببورسعيد تستعد لإقامة معرض "أهلا رمضان"

وأشار محمد سعده، إلى أنه جرى الحصول على موافقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على إقامة المعرض داخل بازار بورسعيد الحضاري بشارع النصر، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض السابق في نفس المكان.

وأكد أنه جاري طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة لعمل تجهيزات المعرض، على أن تتحمل الغرفة تكاليف إقامته أسوة بالسنوات الماضية سواء توفير وتجهيز المكان والكهرباء والأمن والنظافة وغيرها من الخدمات مقابل قيام العارضين بعمل تخفيضات حقيقية على الأسعار بشكل ملموس للمواطنين وأقل من مثيلتها بالأسواق خارج المعرض، وذلك في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات وفيرة تلبي كافة احتياجاتهم.

وأضاف رئيس الغرفة أنه سيجرى تشكيل غرفة عمليات متواجدة داخل المعرض طوال فترة إقامته لمتابعة الأسعار وجودتها وتوافرها بكميات كافية.

كما أكد محمد سعده على أن الغرفة توجه الدعوة لجميع تجار السلع الغذائية خاصة السلع المرتبطة بشهر رمضان المبارك للتقدم إلى الغرفة للاشتراك في المعرض.

وفي شأن آخر بدأت الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، طرح 2 طن سكر يوميا بسعر 27 جنيه للكيلو وذلك أمام مقر الغرفة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.

أشار محمد سعده، اليوم الأربعاء، إلى أن مشاركة الغرفة التجارية ببورسعيد في المبادرة، يأتي استمرارا للدور الذي تلعبه الغرفة بشكل مستمر لتوفير السلع الغذائية الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وكميات وفيرة وجودة عالية من خلال تنظيمها ومشاركتها في العديد من المعارض والمبادرات بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

وأكد على أنه تم طرح طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو يوم الخميس الماضي وبداية من أول أمس الاثنين يتم طرح 2 طن سكر يوميا، مع السماح للمواطن بالحصول على كيسين فقط حتى تتاح الفرصة لحصول أكبر شريحة من المواطنين على السكر الذي أشترته الغرفة بسعر 27 جنيه للكيلو من أحد مصانع التعبئة في بورسعيد وتبيعه لأبناء المحافظة بنفس السعر، في إطار المشاركة المجتمعية للغرفة.